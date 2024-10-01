В России подорожают машины

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В ближайшие несколько месяцев цены на новые автомобили в России увеличатся в среднем на 5-10 процентов на фоне резкого повышения утильсбора. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк считает, что в октябре-ноябре новые машины в России подорожают на 8-10 процентов. При этом она отметила, что удорожание затронет в основном моделей массового сегмента, речь идет как о машинах с пробегом, так и без него. В свою очередь, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков прогнозирует, что стоимость автомобилей в стране увеличится на 5-8 процентов.

Он уточнил, что некоторые отечественные дилеры уже получили от импортеров соответствующие письма с уведомлениями. По словам эксперта, цены на новые автомобили в РФ начнут индексировать с 1 октября 2024 года, то есть с даты повышения утильсбора. Так, по его данным, машины стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей прибавят в цене 120-150 тысяч, а автомобили за 4,5-5 миллиона — 200-250 тысяч. При этом аналитик подчеркнул, что подорожание затронет только те машины, которые ввезут в Россию после 1 октября, пишет Лента.