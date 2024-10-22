в России может сократиться количество парковок возле домов

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С 2026 года предлагается ввести гибкое нормирование количества парковочных мест возле многоэтажных домов. Это приведет к снижению машино-мест. Опыт широкого использования платных парковок, в свою очередь, планируют перенести в регионы, следует из дорожной карты, представленной Минстроем в правительство РФ.

Цель проекта – приостановить процесс "автомобилизации" посредством снижения количества парковочных мест возле жилых домов. Несмотря на то, что в ЖК бизнес-класса на каждую квартиру предусмотрено минимум одно парковочное место, проблема с тем, что некоторые водители бросают свои авто на газонах, не решается.

Из-за плотной парковки гражданских машин не раз возникали проблемы с проездом спецтранспорта, а строительство масштабных подземных паркингов заметно увеличивает стоимость покупки конечного жилья.

Более того, проект предлагает следить за соблюдением требования о том, чтобы в каждом общественном месте были парковочные места для инвалидов. Отслеживать это планируют с помощью широкой сети городских видеокамер, пишут "Известия".

Что касается регионов, то там планируется широко внедрить опыт платного паркинга. В конечном итоге это должно привести к развитию и росту популярности общественного транспорта, пишет Смотрим.