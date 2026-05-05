В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России изменило правила сдачи экзаменов на водительские права для граждан. Об этом 4 мая свидетельствуют документы правительства.

Как отмечает «РИА Новости», инициатива касается корректировок в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Так, практический экзамен, согласно обновленным правилам, назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. При этом до этого для сдачи практики назначалось шесть месяцев после прохождения теории.