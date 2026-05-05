В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительство России утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Росмолодежи.

«Президент России Владимир Путин ставит задачу усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков. Новый документ консолидирует усилия государства и общества, чтобы повысить эффективную профилактическую работу с учетом современных вызовов, включая влияние цифровой среды», — приводит слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова ТАСС.

Отмечается, что в документ вошло 41 системное мероприятие, в том числе мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и обучение специалистов по вопросам безопасности. Этот комплекс мер был разработан при поддержке более 70 субъектов РФ и 18 федеральный ведомств.