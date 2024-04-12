В РФ сервис аренды электросамокатов внедрил запрещающую ездить вдвоем технологию

113

Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, заработала на самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстана. Она распознает и ограничивает поездки с пассажирами, об этом пресс-служба компании сообщила 12 апреля.

«Задача новинки — привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений», — рассказали в пресс-службе компании.

Для оценки числа людей на самокате специальный модель собирает и отправляет данные о ходе поездки: от аккумулятора, двигателя, курка, тормоза и других датчиков. Данные обрабатывает искусственный интеллект, который накладывает их на рельеф и инфраструктуру города, учитывая эти детали при анализе. В компании отметили, что специалистам потребовалось два года, чтобы определить, какие именно сочетания являются признаками «тандема». Ранее технология была тестово запущена на самокатах в Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

Выявление количества людей на электросамокате происходит во время поездки. Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса, к примеру, взрослый с ребенком, два подростка. При этом модель реагирует на количество человек, а не на вес, подчеркнули в компании.

«С 2023 года принцип поездки на самокате только одного человека, если самокат не оборудован дополнительно конструкцией для пассажира, закреплен законодательно — это пункт 24.8 ПДД для средств индивидуальной мобильности. Согласно КоАП за нарушение этого правила ГИБДД может выписать штраф в размере 800 рублей. В нашем сервисе тоже есть такой штраф, применяем, если есть фото- или видеофиксация такой поездки», — отмечается в сообщении.