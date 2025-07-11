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В РФ появится система поощрения такси за перевозку инвалидов

11 июля 2025 22:58
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В РФ появится система поощрения такси за перевозку инвалидов

В России появится система поощрения водителей такси за перевозку пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Это следует из поручений президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

По итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта были подготовлены решения, способствующие транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений.

Путин дал поручение рассмотреть расширение парка специализированной техники и создать систему поощрений за перевозку инвалидов для водителей такси и компаний, осуществляющих такую перевозку.

Отчет о проделанной работе в этом направлении премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Бурятии Алексей Цыденов должны предоставить до 1 декабря, пишет Смотрим. 

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