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В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус

12 мая 2021 11:47
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В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус

Он свяжет основные точки акции. 15 мая с 15:00 до 23:30 раз в полчаса автобус будет ходить от остановки "Самарский филиал Третьяковской галереи" до Хлебной площади.

Маршрут пройдет через ул. Полевую, Самарскую площадь, Музей модерна, филармонию, ул. Ленинградскую, площадь Революции. В обратном направлении - с остановками на Венцека/Фрунзе, Галактионовской/Ленинградской, через железнодорожный вокзал, Красноармейскую/Садовую, Самарскую/Вилоновскую, Самарскую площадь, улицу Полевую и проспект Ленина/Челюскинцев.

Напомним, Третьяковская галерея в этом году проведет многочасовой творческий марафон. Правда, не на Фабрике-кухне, а в офисе на улице Фрунзе. На другой конечной точке автобуса до 20:00 будет принимать гостей музей истории и развития пожарно-спасательного дела.

Информационный центр акции на пересечении Ленинградской и Куйбышева (у "нулевой версты") начнет работу в четверг, 13 мая. Волонтеры расскажут про программу, карту "Ночи музеев" раздадут бесплатно, сообщает Сова.инфо.

Теги: В центре внимания городской транспорт Ночь музеев

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