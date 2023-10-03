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В мобильном приложении Яндекс Путешествий появились билеты на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья.

3 октября 2023 10:40
283
В мобильном приложении Яндекс Путешествий появились билеты на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья.

В мобильном приложении Яндекс Путешествий появились билеты на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья.

Чтобы купить билет, достаточно выбрать место отправления и прибытия и дату — система покажет все доступные варианты. Результаты можно отфильтровать по цене, времени отправления и прибытия, вокзалу и типу вагона. Также есть фильтры по скоростным поездам, например «Ласточке» и «Сапсану» до Санкт-Петербурга.

Далее пользователь выбирает места на удобной схеме, где отражены верхние, нижние и боковые полки или рассадка. Там же будет указано, есть ли в вагоне кондиционеры и биотуалеты, где расположены багажные полки и розетки, входит ли питание, есть ли мужские и женские купе. Если при оформлении заказа указать данные карты «РЖД Бонус», то баллы за покупку начислятся автоматически.

«Всего за семь месяцев наше мобильное приложение установили более пяти миллионов пользователей. Сотням тысяч людей мы помогли спланировать отдых и деловые поездки. Возможность приобрести билеты на поезд там же, где бронируешь отель и ищешь авиабилеты, позволяет путешествовать ещё удобнее, — говорит Евгений Абрамзон, директор по продукту Яндекс Путешествий. — Например, можно сравнить цены на авиа- и ж/д билеты из Санкт-Петербурга в Москву и выбрать более дешёвый вариант. Или не лететь с пересадкой, если удобнее будет часть пути преодолеть на поезде».

По данным аналитиков Яндекс Путешествий наиболее популярными железнодорожными направлениями этой осенью из Самары стали Москва, Уфа, Саратов, Пенза и Оренбург. Стоимость билета из Самары в Москву начинается от 1 631₽ в одну сторону, в Уфу — от 1 370₽, в Саратов — от 1 385₽, в Пензу — от 786₽ и в Оренбург — от 840₽.
А в Самару чаще всего едут из Москвы (стоимость билета от 1 631₽ в одну сторону), Уфы (от 1 487₽), Саратова (от 1 346₽), Пензы (от 786₽) и Оренбурга (от 840₽).
Как и раньше, в мобильном приложении можно забронировать отели с кешбэком Яндекс Плюса и найти авиабилеты по России и миру.

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