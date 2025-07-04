В Минпромторге не исключили повышения утильсбора для некоторых автомобилей

91

Утилизационный сбор для легковых машин с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозятся в страну физлицами для личных нужд, планируется увеличить, сообщил 2 июля в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов. Если ориентироваться на данные агентства «Автостат», согласно которым с 2022 года по май 2025 года в Россию было ввезено 477 тысяч новых легковых машин по параллельным каналам, то наибольшей популярностью пользуются Geely Monjaro, Lixiang L7, Toyota Camry, Lixiang L9, Toyota RAV4. По техническим характеристикам все они подпадают под параметры указанные главой Минпромторга, то есть на них вполне может быть распространено повышение утильсбора. При условии, что ввозить из-за рубежа их будут физлица для собственных нужд. Подробнее в материале «Парламентской газеты».

Получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили поможет утильсбор. Сейчас в России при импорте и растаможке гражданами иномарок действуют льготы на модели с моторами объемом до трех литров. Вполне возможно, льготные параметры будут скорректированы.

«Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю, как раз рассматривался автопром, о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — сказал глава Минпромторга.

Говоря про возможные объемы поступлений, он добавил, что речь идет о сумме от 40 до 60 миллиардов рублей.