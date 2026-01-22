Я нашел ошибку
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема).
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта

113
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта

По итогу анализа было изменено расписание ряда автобусных и трамвайных маршрутов. По поручению главы города Самары Ивана Носкова эта работа будет продолжена и включит в себя обновление подвижного состава на данных маршрутах.

 Новый автобусный маршрут № 87 в 2025 году связал микрорайон Крутые Ключи со станцией метро «Кировская», периодичность его движения – от 9 до 15 минут. Также скорректировано расписание автобусов №№ 6, 12, 38, 47 и трамвайного маршрута № 9, что позволило исключить ожидание на остановочных пунктах. Завершена настройка расписания работы автобусного маршрута № 51 – он начинает работу на 7 минут раньше. На трамвайные маршруты №№ 3 и 13 выведены новые вагоны марки «Львенок».

На пяти автобусных маршрутах – №№ 21, 30, 38, 47 и 55 – увеличено количество рейсов и сокращены интервалы движения. Так, на маршруте № 21 «Барбошина поляна – Юнгородок» в рабочие дни количество рейсов увеличено почти в два раза, а также сокращены интервалы движения: в утренние часы с 28 до 14 минут, вечером с 28-41 до 17-33 минут, а в межпиковый период – с 28 до 15 минут.

В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
294
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
398
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
377
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
369
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
377
