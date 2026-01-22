В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта

По итогу анализа было изменено расписание ряда автобусных и трамвайных маршрутов. По поручению главы города Самары Ивана Носкова эта работа будет продолжена и включит в себя обновление подвижного состава на данных маршрутах.

Новый автобусный маршрут № 87 в 2025 году связал микрорайон Крутые Ключи со станцией метро «Кировская», периодичность его движения – от 9 до 15 минут. Также скорректировано расписание автобусов №№ 6, 12, 38, 47 и трамвайного маршрута № 9, что позволило исключить ожидание на остановочных пунктах. Завершена настройка расписания работы автобусного маршрута № 51 – он начинает работу на 7 минут раньше. На трамвайные маршруты №№ 3 и 13 выведены новые вагоны марки «Львенок».

На пяти автобусных маршрутах – №№ 21, 30, 38, 47 и 55 – увеличено количество рейсов и сокращены интервалы движения. Так, на маршруте № 21 «Барбошина поляна – Юнгородок» в рабочие дни количество рейсов увеличено почти в два раза, а также сокращены интервалы движения: в утренние часы с 28 до 14 минут, вечером с 28-41 до 17-33 минут, а в межпиковый период – с 28 до 15 минут.