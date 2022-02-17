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В Кинеле пустили движение по объездной дороге

17 февраля 2022 13:56
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В Кинеле пустили движение по объездной дороге

В городском округе Кинель, в Самарской области, в рамках реконструкции автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское на км 3+343 по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», закрыли движение по основному ходу и пустили транспорт по временной объездной дороге. 

Строители приступили к демонтажу старого железобетонного моста через ручей. Объездной путь составляет 540 метров, движение организовано по двум полосам. Схема организации дорожного движения утверждена Госавтоинспекцией.

Напомним, участок автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское с км 1+236 по км 7+000, проходящий в границах городского округа Кинель, давно нуждался не только в ремонте дорожного покрытия, но и расширении проезжей части. Условия движения на автодороге характеризуется высоким уровнем загрузки, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями.

О ремонте трассы обращались тысячи жителей Кинеля в социальных сетях к Губернатору Самарской области. История реконструкции этой дороги и благоустройство близлежащей территории длится с 2013 года и наконец близится к завершению. 

Сейчас дорога относится к III категории - обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров. 

Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием к 2023 году составит почти 5,9 км.  

Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 году стало возможным благодаря опережающему финансированию Самарской области из федерального бюджета, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 

Развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области важное направление региональной Стратегии лидерства, разработанной по поручению Главы региона Дмитрия Азарова при участии жителей. Это благоприятно скажется на качестве жизни населения региона и обеспечит транспортную безопасность граждан.

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