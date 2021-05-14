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В июне изменится расписание движения поездов на Куйбышевской железной дороге

14 мая 2021 18:38
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В связи с ремонтными работами .

В связи с ремонтными работами на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги с 7 по 10 июня, с 14 по 15 июня, с 21 по 23 июня изменится расписание движения ряда поездов формирования АО «ФПК»:

№ 11 Владивосток – Самара;

№ 59 Новокузнецк – Кисловодск;

№ 97 Тында – Кисловодск;

№ 101/102 Пенза – Нижневартовск;

№ 123 Новосибирск – Белгород;

№ 127/128 Красноярск – Адлер;

№ 129 Красноярск – Анапа;

№ 141 Пермь – Симферополь;

№ 143 Нижневартовск – Самара;

№ 147/447 Нижневартовск – Астрахань;

№ 203 Томск – Анапа;

№ 289 Екатеринбург – Анапа;

№ 345 Нижневартовск – Адлер;

№ 373 Тюмень – Махачкала;

№ 407 Челябинск – Адлер;

№ 453 Уфа – Новороссийск;

№ 461 Уфа – Адлер.

Пассажиров, отправляющихся в поездку в эти даты,просят  быть внимательнее и уточнять время отправления поезда. Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном  сайте  ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону «горячей линии» 8 (800) 775-00-00.

 

Фото:  РЖД

Теги: КбшЖД поезда расписание

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