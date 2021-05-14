В июне изменится расписание движения поездов на Куйбышевской железной дороге

В связи с ремонтными работами на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги с 7 по 10 июня, с 14 по 15 июня, с 21 по 23 июня изменится расписание движения ряда поездов формирования АО «ФПК»:
№ 11 Владивосток – Самара;
№ 59 Новокузнецк – Кисловодск;
№ 97 Тында – Кисловодск;
№ 101/102 Пенза – Нижневартовск;
№ 123 Новосибирск – Белгород;
№ 127/128 Красноярск – Адлер;
№ 129 Красноярск – Анапа;
№ 141 Пермь – Симферополь;
№ 143 Нижневартовск – Самара;
№ 147/447 Нижневартовск – Астрахань;
№ 203 Томск – Анапа;
№ 289 Екатеринбург – Анапа;
№ 345 Нижневартовск – Адлер;
№ 373 Тюмень – Махачкала;
№ 407 Челябинск – Адлер;
№ 453 Уфа – Новороссийск;
№ 461 Уфа – Адлер.
Пассажиров, отправляющихся в поездку в эти даты,просят быть внимательнее и уточнять время отправления поезда. Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону «горячей линии» 8 (800) 775-00-00.
Фото: РЖД