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В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта

22 февраля 2023 13:46
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В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с продолжением строительства метрополитена на территории г. о. Самара с 00:00 26 февраля 2023 года до 23:59 31 августа 2023 года на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской будет действовать ограничение движения транспорта.

Данная мера не коснется следующих видов автотранспорта:

- спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта;

- служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения;

- машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, в вышеуказанный период движение городского пассажирского транспорта будет организовано по скорректированной схеме. В частности, временно по измененным трассам следования будут ехать автобусы маршрутов №№ 3, 34, 53, 80, 226, 207. Изменятся и схемы движения трамваев маршрутов № 3, 15, 20, 20к, 22. В районе площади имени В.В. Куйбышева они будут осуществлять перевозки только по улице Галактионовской, далее – по улицам Венцека, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, где будут конечная остановка и разворот. В обратном направлении все трамваи проследуют также по улице Галактионовской.

Обращаем внимание пассажиров на то, что на время проведения строительных работ трамвайное сообщение по улице Фрунзе и на участке улицы Венцека от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе будет приостановлено.

Просим горожан и гостей региональной столицы с пониманием относиться к введению ограничительных мер и заранее планировать свои поездки.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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