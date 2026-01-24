В губернии усилен контроль за работой общественного транспорта в морозы

Несмотря на желтый уровень опасности, пассажирский транспорт в регионе работает в штатном режиме. Для этого министерство транспорта и автомобильных дорог ввело режим особого контроля.

Работа ведется по трем ключевым направлениям:

Мониторинг технического состояния подвижного состава и температурного режима в салонах — как с помощью системы ГЛОНАСС, так и в ходе выездных рейдов.

Анализ соблюдения графиков движения на ключевых маршрутах.

Взаимодействие с дорожными службами для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

«Стабильная работа транспорта в период низких температур требует от нас повышенного внимания к организации перевозок. Наша задача — не просто констатировать работу маршрутов, а активно и точечно управлять ей, гарантируя жителям доступный и безопасный способ передвижения. Каждый вышедший на линию автобус, трамвай или троллейбус находится в зоне оперативного контроля»,

— подчеркнул руководитель ведомства Артур Абдрашитов.

Перевозчиками также усилены меры для бесперебойной работы: перед выходом на линию проводится дополнительная проверка отопительных систем и прогрев салонов, а водительский состав получает инструктаж по поддержанию оптимальной температуры для пассажиров, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Режим будет действовать до стабилизации погодных условий.