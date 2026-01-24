Умер один из старейших сотрудников администрации Самары Юрий Выборнов 

23 января на 65-м году ушел из жизни Юрий Николаевич Выборнов — заместитель руководителя департамента общественных и внешних связей аппарата администрации городского округа Самара.

В разные годы он занимал ответственные должности в департаменте городского хозяйства и экологии.

Курировал развитие гражданских инициатив, принимал непосредственное участие в социальных проектах совместно с некоммерческими организациями.

Юрия Николаевича знали как грамотного, принципиального и ответственного руководителя, профессионала своего дела, человека, искренне вовлеченного в работу. Его отличали требовательность к себе и внимательное отношение к коллегам.

Прощание состоится 25 января в 10:45 по адресу Борская 108, корпус 1, зал 2.

Источник: sgpress.ru