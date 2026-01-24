В ГД предложили оплачивать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах, если требуется очное присутствие на рабочем месте, передает РИА Новости.

"В ряде регионов морозы ниже минус 25 градусов - обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять прямую угрозу здоровью", - сказал Хамитов РИА Новости.

По его словам, это справедливый подход, который распределяет ответственность и снижает риски для работников.

Необходимо давать сотрудникам возможность удаленной работы при экстремально низких температурах, так как это вопрос не комфорта, а безопасности и здравого смысла.

