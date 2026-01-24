В ГД предложили оплачивать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах

Я нашел ошибку
В субботу, 24 января 2026 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил личный состав, ветеранов и командование 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной ее образования.
Каток в парке 50-летия Октября работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
Каждый вышедший на линию автобус, трамвай или троллейбус находится в зоне оперативного контроля, подчеркнул руководитель ведомства Артур Абдрашитов.
Отпевать кремированных людей в РПЦ не запрещено, рассказал протоиерей Александр Абрамов.
23 января на 65-м году ушел из жизни Юрий Николаевич Выборнов. В разные годы он занимал ответственные должности в департаменте городского хозяйства и экологии.
В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного  приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области.
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси, если требуется очное присутствие на рабочем месте при сильных морозах.
25 января температура воздуха в Самаре ночью -23, -25°С, днем -17, -19°С.
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах, если требуется очное присутствие на рабочем месте, передает РИА Новости.

"В ряде регионов морозы ниже минус 25 градусов - обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять прямую угрозу здоровью", - сказал Хамитов РИА Новости.

По его словам, это справедливый подход, который распределяет ответственность и снижает риски для работников.

Необходимо давать сотрудникам возможность удаленной работы при экстремально низких температурах, так как это вопрос не комфорта, а безопасности и здравого смысла.

 

