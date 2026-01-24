В СК России отмечается необходимость привлечения к ответственности судьи из Самары за вынесение оправдательного приговора

Глава СКР поручил подготовить обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ по факту вынесения оправдательного приговора в Самарской области.

В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной Думы РФ.

Следственными органами СК Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил первому заместителю Председателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ о привлечении к ответственности судьи, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.