Вячеслав Федорищев поздравил военных 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной со дня образования 

В субботу, 24 января 2026 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил личный состав, ветеранов и командование 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной ее образования:

"От всей души поздравляю личный состав, ветеранов и командование 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной со дня ее образования!

Армия, чья доблесть стала легендой на полях сражений Великой Отечественной войны, сегодня достойно продолжает свой путь.

Заложенные традиции доблести и самопожертвования приумножаются новыми поколениями гвардейцев. Подвиги наших защитников навсегда вписаны в летопись российского воинства.

В составе группировки войск «Центр» гвардейцы в ходе специальной военной операции демонстрируют отвагу и силу духа, освобождая населённые пункты, выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении.

Выражаю глубокую признательность личному составу, ветеранам и командованию за беззаветное служение Отечеству, верность долгу и боевым традициям! Мы будем делать все необходимое для поддержки армии, наших защитников и их семей.

С праздником, гвардейцы! Здоровья! Ждем вас с Победой".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области