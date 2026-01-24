В Кировском районе Самары открыты катки для активного отдыха всей семьей

"Катки открыты! Мы продолжаем работу по заливке льда в нашем районе – температура сейчас идеально подходит для этого. Уверен, что катки станут прекрасным местом для активного отдыха всей семьей", - рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.
Приглашаем вас на:
1. Каток в парке 50-летия Октября – отличное место для семейного досуга и приятного времяпрепровождения.
Работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
2. Каток на стадионе «Солидарность Самара Арена» (южная парковка).
Адрес: ул. Демократическая, 57 (территория стадиона)
Работает ежедневно с 10:00 до 22:00
3. Каток по адресу: проспект Кирова, 319
4. Каток по адресу: проспект Юных Пионеров, 154А
5. Каток по адресу: проспект Кирова, 277
6. Каток по адресу: Стара-Загора, 226А
7. Каток по адресу: Майская, 47
8. Каток по адресу: улица Транзитная, 111
Хорошего вам отдыха!