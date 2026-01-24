Я нашел ошибку
Главные новости:
В субботу, 24 января 2026 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил личный состав, ветеранов и командование 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной ее образования.
Вячеслав Федорищев поздравил военных 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной со дня образования 
Каток в парке 50-летия Октября работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
В Кировском районе Самары открыты катки для активного отдыха всей семьей
Каждый вышедший на линию автобус, трамвай или троллейбус находится в зоне оперативного контроля, подчеркнул руководитель ведомства Артур Абдрашитов.
В губернии усилен контроль за работой общественного транспорта в морозы
Отпевать кремированных людей в РПЦ не запрещено, рассказал протоиерей Александр Абрамов.
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных
23 января на 65-м году ушел из жизни Юрий Николаевич Выборнов. В разные годы он занимал ответственные должности в департаменте городского хозяйства и экологии.
Умер один из старейших сотрудников администрации Самары Юрий Выборнов 
В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного  приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области.
В СК России отмечается необходимость привлечения к ответственности судьи из Самары за вынесение оправдательного приговора
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси, если требуется очное присутствие на рабочем месте при сильных морозах.
В ГД предложили оплачивать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах
25 января температура воздуха в Самаре ночью -23, -25°С, днем -17, -19°С.
25 января в регионе без осадков, до -22°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Кировском районе Самары открыты катки для активного отдыха всей семьей

162
Каток в парке 50-летия Октября работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

"Катки открыты! Мы продолжаем работу по заливке льда в нашем районе – температура сейчас идеально подходит для этого. Уверен, что катки станут прекрасным местом для активного отдыха всей семьей", -  рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.

Приглашаем вас на:

1. Каток в парке 50-летия Октября – отличное место для семейного досуга и приятного времяпрепровождения.
   Работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

2. Каток на стадионе «Солидарность Самара Арена» (южная парковка).
   Адрес: ул. Демократическая, 57 (территория стадиона)
   Работает ежедневно с 10:00 до 22:00

3. Каток по адресу: проспект Кирова, 319
4. Каток по адресу: проспект Юных Пионеров, 154А
5. Каток по адресу: проспект Кирова, 277
6. Каток по адресу: Стара-Загора, 226А
7. Каток по адресу: Майская, 47
8. Каток по адресу: улица Транзитная, 111

Хорошего вам отдыха!

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В субботу, 24 января 2026 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил личный состав, ветеранов и командование 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной ее образования.
24 января 2026, 18:24
Вячеслав Федорищев поздравил военных 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии с 83-й годовщиной со дня образования 
В субботу, 24 января 2026 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил личный состав, ветеранов и командование 2-й гвардейской общевойсковой... Общество
43
Каждый вышедший на линию автобус, трамвай или троллейбус находится в зоне оперативного контроля, подчеркнул руководитель ведомства Артур Абдрашитов.
24 января 2026, 17:13
В губернии усилен контроль за работой общественного транспорта в морозы
Каждый вышедший на линию автобус, трамвай или троллейбус находится в зоне оперативного контроля, подчеркнул руководитель ведомства Артур Абдрашитов. Транспорт
136
23 января на 65-м году ушел из жизни Юрий Николаевич Выборнов. В разные годы он занимал ответственные должности в департаменте городского хозяйства и экологии.
24 января 2026, 16:35
Умер один из старейших сотрудников администрации Самары Юрий Выборнов 
23 января на 65-м году ушел из жизни Юрий Николаевич Выборнов. В разные годы он занимал ответственные должности в департаменте городского хозяйства и экологии. Общество
178
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
373
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
443
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
416
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
560
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
1494
Весь список