В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82

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В департамент транспорта Самары поступило заявление от перевозчика об отмене автобуса № 82, идущего с Барбошиной поляны до Юнгородка. Причиной этому, по словам компании, является низкий пассажиропоток на маршруте.

Дептранс создал рабочую группу, чтобы определить, насколько верен такой вывод, и ее участники поддержали инициативу об отмене маршрута.

- Кроме того, по результатам состоявшегося конкурса право на получение свидетельств об организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 84, 215 определены новые перевозчики ООО «Автогарант» и ООО «Транс Авто»,- заметили в профильном департаменте.

Проект соответствующего постановления о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов появился на сайте мэрии 18 декабря 2023 года. Документ в силу еще не вступил, пишет СитиТраффик.