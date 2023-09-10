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В День города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

10 сентября 2023 10:49
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В День города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

Движение общественного транспорта будет осуществляться до 24:00.

Так, до полуночи будут ходить троллейбусы № 4, 6, 15 и трамваи № 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25. При этом трамваи № 1, 3, 5, 20, 22, которые будут задействованы для развоза зрителей после фейерверка, проследуют вблизи площади Куйбышева и далее поедут согласно обычным маршрутам.

Также на улице Самарской, в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого (по нечетной стороне), к 21:30 подадут дополнительные автобусы, работающие на маршрутах № 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Автобусы маршрута № 26 проследуют через микрорайон «Волгарь», а также поселки Сухая Самарка, 113 км, Озёрный до автостанции «Аврора».

Работа самарского метрополитена организуется в обычном режиме – до 24:00.

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