В аэропортах Волгограда, Самары и Ульяновска сняли временные ограничения на полеты

163

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Волгограда, Самары и Ульяновска. Об этом 20 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Волгоград, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратеевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Тelegram-канале.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» четыре самолета, которые выполняли рейсы в Самару. Он также указал на приоритетность мер безопасности полетов, пишут "Известия".

«Экипажи ВС (воздушных судов — Ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заключил Кореняко.