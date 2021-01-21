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В 2020 году пассажиропоток Курумоча упал почти в два раза и составил 1,7 миллиона пассажиров. Об этом сообщили представители аэропорта при подведении итогов прошедшего года.

— По России самарцы стали летать на 30% реже. В 2020 году услугами перелета внутри страны воспользовались только 1,6 миллиона человек. За границу из Курумоча улетели 128 тысяч человек, — рассказали представители аэропорта.

На внутренних направлениях наибольшее падение продемонстрировали рейсы в Москву. По сравнению с 2019 годом объемы перевозок упали на 46% и составили 769 тысяч человек. Региональные перевозки сократились на 2% — пассажиропоток на внутренних регулярных рейсах, минующих Москву, превысил 787 тысяч пассажиров.

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапа и Екатеринбург.

Такое падение пассажиропотока вероятно связано с пандемией. Аэропорт работал в даже в условиях коронавируса с соблюдением санитарных требований.

Для безопасности пассажиров в главном корпусе на первом этаже даже установили кабину для дезинфекции, пишет 63.ру.