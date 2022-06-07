"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов в ряд аэропортов юга России до конца сентября

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября, сообщается в официальной группе авиаперевозчика во "ВКонтакте".

Ранее компания сообщала об отмене полетов в южные аэропорты до 30 июня.

"Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022", - говорится в сообщении.

Речь, в частности, идет об аэропортах Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа.

Ранее режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов был продлен до 12 июня 2022 года. В список входят аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя, пишет ТАСС.