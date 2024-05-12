Каждый четвертый родитель в Самаре — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в школах

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из Самары.

Сегодня 1 из 4 родителей школьников в Самаре — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в средних учебных заведениях. 15% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык.



Впрочем, большинство против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор») и введения в перечень обязательных предметов китайского («Он очень сложный. Только по желанию»).



Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2024 года