в тольяттинском магазине охранник брызнул подростку в глаза из перцового баллончика

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В Самарской области полиции придется разбираться в конфликте между охранником и несовершеннолетним. Информация разлетелась по соцсетям.

— В Тольятти охранник залил перцовым баллончиком подростка, который якобы совершил кражу в магазине на Рябиновом бульваре, — говорится в посте.

В пабликах также стало появляться видео, на котором пострадавший парень пристегнут наручниками к перилам у входа в магазин. О происшествии стало известно полицейским. В ГУ МВД России по Самарской области организовали проверку по факту публикаций, пишет 63.ру.