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УГИБДД СО: на территории региона будут введены временные ограничения для движения транспорта

1 апреля 2024 18:08
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Так с 1 по 30 апреля будут введены ограничения для движения транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн.

Приказом Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 29 февраля 2024 года
№ 49 «О введении временных ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области в 2024 году», на территории региона будут введены временные ограничения для движения транспорта.

Так, в период с 1 по 30 апреля текущего года, будут введены ограничения для движения транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или муниципального значения Самарской области.

В период с 20 мая по 31 августа 2024 года будут введены ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Временные ограничения в весенний и летний периоды не коснутся временные ограничения движения не распространяются на:

участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области: «Самара-Бугуруслан», км 31+245 - км 31+395, в муниципальном районе Волжский и городском округе Кинель;
участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области: Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), км 7+008 - км 6+858, в городском округе Самара; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международными, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, кислорода медицинского, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Также, в летний период будет разрешена транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог, при движении непосредственно к месту их производства.

Для транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также транспортных средств органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов движение ограничено также не будет

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