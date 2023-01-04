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Тюнинг автомобилей обложили госпошлиной

4 января 2023 13:44
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Тюнинг автомобилей обложили госпошлиной

С 1 января 2023 года получение разрешения на внесение изменений в конструкцию автомашины облагается госпошлиной в размере одной тысячи рублей. Изменения в Налоговый кодекс были утверждены еще в середине прошлого года, но только сейчас вступили в силу. Ранее менять заводскую конструкцию можно было бесплатно, но на это требовалось разрешение ГИБДД. Если тюнинг был незаконен, то за него штрафовали.

С 800 до полутора тысяч рублей увеличились в России пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Также новая редакция Налогового кодекса предусматривает выдачу свидетельства о допуске машины к перевозке опасных грузов. Такое свидетельство обойдется в полторы тысячи рублей. Еще тысячу рублей придется доплатить за продление срока действия этого свидетельства в последующем.

Введение госпошлин принесет в бюджет до 700 миллионов рублей, пояснили в МВД России. Ежегодно в нашей стране выдается порядка 240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых машин и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности. В МВД добавили, что оказание этих госуслуг вызывает расходы, а нововведения позволят частично компенсировать эти бюджетные затраты, пишет Смотрим.

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