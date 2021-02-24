Трассу М5 на въезде в Самару расширят до 6 полос

131

Трассу М5 "Урал" у въезда в Самару капитально отремонтируют. Речь идет об участке протяженностью 11,49 км. Подрядчик для разработки проекта уже найден.

Победителем электронного аукциона признали ООО "Проектно-конструкторское бюро "Перспектива". Оно сделает проектную документацию и выполнит инженерные изыскания за 13 млн рублей. Подрядчиком выступает ФКУ "Поволжуправтодор".



В техзадании указано, что трасса М5 будет расширена. Число полос для движения увеличат с четырех до шести. Разработать проект подрядчик должен до 30 октября 2021 года, сообщает Сова.инфо.

Фото: pixabay.com