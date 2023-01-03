Трамваи временно не будут ходить по ул. Фрунзе в Самаре

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В Самаре вновь изменят движение трамваев из-за строительства станции метро «Театральная». На этот раз их могут временно убрать с улицы Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, в планах — переустройство трамвайных путей в районе улиц Красноармейской/Галактионовской. Перекресток освободят для следующего этапа строительства. Там необходимо возвести заглубленную подстанцию для новой станции метро.

— Планируется, что временно по улице Фрунзе трамваи ходить не будут. Они будут следовать по улице Галактионовской, доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться, — сказал Владимир Василенко.

Сейчас власти решают вопрос по срокам ограничения движения через перекресток. Чиновник отметил, что строительные работы желательно завершить к сентябрю или в октябре 2023 года, пишет Самара-КП.