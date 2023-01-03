Трамваи временно не будут ходить по ул. Фрунзе в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом глава региона сообщил сегодня утром по итогам встречи с руководством Минобороны РФ.
Дмитрий Азаров отправится в ростовский госпиталь, где находятся раненые бойцы из Самарской области
При первых же признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.
Врач рассказала как распознать инсульт по внешним признакам
Массовые катания .
В новогодние праздники самарцев ждут на открытых катках
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в Самарской области ожидается сильный снег, гололед
 Темой встречи стала координация действий по пострадавшим военнослужащим в зоне СВО.
Дмитрий Азаров в Москве провел встречу с руководством Минобороны России
Выплачивать кредит девушка не собиралась.
Самарчанка оформила кредит по паспортным данным своей родственницы
Два человека погибли в ДТП в Борском районе
Два человека погибли в ДТП в Борском районе
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Трамваи временно не будут ходить по ул. Фрунзе в Самаре

3 января 2023 13:26
190
Трамваи временно не будут ходить по ул. Фрунзе в Самаре

В Самаре вновь изменят движение трамваев из-за строительства станции метро «Театральная». На этот раз их могут временно убрать с улицы Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, в планах — переустройство трамвайных путей в районе улиц Красноармейской/Галактионовской. Перекресток освободят для следующего этапа строительства. Там необходимо возвести заглубленную подстанцию для новой станции метро.

— Планируется, что временно по улице Фрунзе трамваи ходить не будут. Они будут следовать по улице Галактионовской, доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться, — сказал Владимир Василенко.

Сейчас власти решают вопрос по срокам ограничения движения через перекресток. Чиновник отметил, что строительные работы желательно завершить к сентябрю или в октябре 2023 года, пишет Самара-КП.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022, 12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
Об этом сообщили в мэрии Самары. Транспорт
985
В Самаре переименовали остановку у телецентра
30 декабря 2022, 12:49
В Самаре переименовали остановку у телецентра
О намерениях властей переименовать эту остановку стало известно еще месяц назад. Транспорт
570
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
27 декабря 2022, 13:01
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
Несмотря на то что массовых гуляний и салюта в этот раз не будет, работу транспорта решили продлить. Транспорт
901
В центре внимания
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
3 января 2023  11:28
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
329
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
2 января 2023  10:11
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
528
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022  12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
987
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
813
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
696
Весь список