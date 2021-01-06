Трамваи № 11 и 12 до «Самара Арены» будут ходить только вечерами

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Сейчас, по информации дептранса, доехать на трамваях №11 и 12 до «Самара Арены» можно только днем.

Со вторника, 5 января, в Самаре изменят режим работы двух трамвайных маршрутов.

— С 5 января трамваи № 11 и 12 будут ходить до «Самара Арены» с 15:00 до 20:00, — сообщили представители городского департамента транспорта.

Трамвай № 11 ездит от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»/Агропарка и обратно. Двенадцатый ходит до стадиона от станции метро «Юнгородок» и назад.

Ранее, по словам чиновников, трамваи до стадиона ходили с 9:00 до 15:00. Такой график вызывал недовольство жителей и гостей Самары. При этом пока не понятно, как будет действовать новый режим работы этих маршрутов — на постоянной основе или только на период новогодних праздников.

Сейчас интерес к территории около стадиона возрос. Здесь работает «Олимпийская деревня». Кроме этого на стадионе установили 25-метровую елку, макеты планет и 10-метровую фигуру космонавта. Тематика этих площадок посвящена 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий во время праздников около «Самара Арены» проводить не будут. Закрытыми останутся Дом Снегурочки и теплые комнаты, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана