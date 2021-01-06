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Трамваи № 11 и 12 до «Самара Арены» будут ходить только вечерами

6 января 2021 11:06
224
Трамваи № 11 и 12 до «Самара Арены» будут ходить только вечерами

Сейчас, по информации дептранса, доехать на трамваях №11 и 12 до «Самара Арены» можно только днем.

Со вторника, 5 января, в Самаре изменят режим работы двух трамвайных маршрутов.

— С 5 января трамваи № 11 и 12 будут ходить до «Самара Арены» с 15:00 до 20:00, — сообщили представители городского департамента транспорта.

Трамвай № 11 ездит от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»/Агропарка и обратно. Двенадцатый ходит до стадиона от станции метро «Юнгородок» и назад.

Ранее, по словам чиновников, трамваи до стадиона ходили с 9:00 до 15:00. Такой график вызывал недовольство жителей и гостей Самары. При этом пока не понятно, как будет действовать новый режим работы этих маршрутов — на постоянной основе или только на период новогодних праздников.

Сейчас интерес к территории около стадиона возрос. Здесь работает «Олимпийская деревня». Кроме этого на стадионе установили 25-метровую елку, макеты планет и 10-метровую фигуру космонавта. Тематика этих площадок посвящена 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий во время праздников около «Самара Арены» проводить не будут. Закрытыми останутся Дом Снегурочки и теплые комнаты, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана

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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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