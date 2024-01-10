Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry и ВАЗ Granta стали самыми продаваемыми авто с пробегом в Самарской области в 2023 году

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Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом за 2023 год в Самарской области и назвали самые востребованные модели в трех ценовых сегментах. По данным платформы, на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 пришлось 82% от общих продаж авто с пробегом в 2023 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей – 12%, на ценовой сегмент от 3 000 000 рублей – 6%.

Средняя стоимость авто с пробегом в 2023 году в Самарской области составила 550 000 рублей.

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2023 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах.

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2023 года занимает Toyota Land Cruiser Prado. На второй строчке по объему продаж в сегменте – Toyota Land Cruiser, на третьей – Kia Sportage. Toyota Camry занимает четвертое место, Toyota RAV4 – пятое. Замыкают топ-10 Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Lexus RX, Kia Sorento, Geely Monjaro.