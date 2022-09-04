Стало известно, во сколько ТТУ оценило ущерб от граффити на новых троллейбусах в Самаре

Стало известно, во сколько обошелся трамвайно-троллейбусному управлению Самары инцидент с раскрашенными граффити троллейбусами. Цифру 63.RU озвучил директор муниципального предприятия Михаил Ефремов.
Вандалы не поленились и разрисовали все поверхности троллейбусов
— Ущерб от действий вандалов мы оценили в 108 тысяч рублей. Эту сумму ТТУ планирует получить от ЧОО «Кедр-Охрана». Пока что есть устная договоренность о компенсации, но деньги еще не поступили, — пояснил Михаил Ефремов.
Сами «Адмиралы», по его словам, уже привели в порядок. Их отмыли от граффити и выпустили на линию, пишет 63.ру.