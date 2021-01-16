Стало известно, когда в Самаре запустят станцию метро «Алабинская» в полном объеме

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Сейчас поезда на станции курсируют челночным способом. А из 4 выходов в город для пассажиров работают только два.

Для того чтобы завершить второй этап строительства и ввода в эксплуатацию станции метро «Алабинская», нужно выполнить еще несколько видов работ. Об этом говорится в ответе Минстроя Самарской области на запрос 63.RU.

— Сейчас продолжается строительство второго этапа пятого пускового комплекса I очереди самарского метрополитена на участке от станции «Российская» до станции «Алабинская». Необходимо соорудить верхнее строение пути, обустроить тоннели, провести отделочные работы камеры съездов и вестибюля № 2 с лестничными сходами № 3 и 4, а также комплекс электротехнических работ, монтаж систем связи, систем управления движения поездов, инженерных систем и монтаж оборудования. На эксплуатацию станции это не влияет, — рассказали в Минстрое.

Достройкой станции занимается АО «Волгатрансстрой-9». Стоимость завершения строительства составляет 782 536 240 рублей.

Ввод в эксплуатацию в полном объеме предполагается осуществить в 2023 году. Это позволит сократить время ожидания прибытия поезда с 10 до 6 минут.

Станцию метро «Алабинская» начали строить в 2007 году. Для пассажиров ее открыли в феврале 2015 года. С тех пор поезда здесь курсируют челночным способом. Составы приходят на один путь и уходят с него на станцию «Российская», при этом проходят через стрелку на второй путь и далее следуют по обычному маршруту.

Фото: Екатерина Маркелова