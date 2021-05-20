Стало известно когда в Самаре появятся проекционные пешеходные переходы

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Вопрос о необходимости установки проекционных пешеходных переходов в Самаре прорабатывают специалисты регионального управления ГИБДД. Об этом 63.RU сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

— Именно этому ведомству предстоит решить, целесообразно ли устанавливать такие новшества. Они же определяют места их расположения и технические характеристики аппаратов. Если вопрос будет решен в положительном ключе, то Минтранс начнет искать подрядчика, — пояснил Андрей Спиридонов.

О планах по установке таких зебр стало известно в начале апреля 2021 года. Эксперимент анонсировал как раз заместитель министра транспорта Самарской области. По его словам, тесты должны будут провести летом 2021 года. Однако до сих пор неизвестны сроки и места дислокации зебр-проекций.

Аналогичные переходы уже функционируют в других городах России — Уфе, Перми, Краснодаре и Первоуральске. Такую зебру хорошо видно в темноте, и она дублирует существующую разметку. Но пока что такие нововведения находятся в стадии тестирования. Основной фактор, который может сыграть в пользу зебрам-проекциям — это снижение количества ДТП с участием пешеходов. Если это произойдет, то такую аппаратуру могут установить повсеместно.

Последние несколько лет городские и региональные власти стараются внести инновации в сферу безопасности дорожного движения. Например, на пересечении проспекта Масленникова и Мичурина осенью 2020 года нанесли диагональную разметку. Сначала новинка вызвала немало вопросов у местных автомобилистов и пешеходов.

Также в ближайшем будущем в Самаре планируют построить надземный пешеходный переход. Он будет располагаться на 16-м километре Московского шоссе. По предварительным расчетам, работы начнут в 2022 году.