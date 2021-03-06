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Стало известно, где расположится станция метро "Самарская" в областном центре

6 марта 2021 11:43
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Стало известно, где расположится станция метро Самарская в областном центре

На данный момент в Самаре 10 станций метро. Схема еще одной промежуточной станции первой линии находится в разработке. Она будет называться «Самарская».

Согласно схеме, которая размещена на сайте строительной организации, станция будет находиться близ адреса Самарская 190 А, рядом со школой №81. По проекту, выходы запланированы на разные улицы квартала.

«Выходы в город первоначально запроектированы на Самарскую площадь, улицы Самарскую, Ярмарочную и Маяковского, к остановочным пунктам наземного транспорта», - говорится в проектной документации.

Кроме того, в интернете опубликованы эскизы будущей станции. Основная платформа одна, длиной чуть больше 100 метров. Дизайн выдающийся. Стены из красного гранита, свод белый, выполненный из железобетона. Название выполнено из золотых букв украшенных резными узорами. А вот светильники лаконичные - металлические, дугообразной формы, пишет ГТРК Самара.

Напомним, что в Самаре в дудущем предполанают проложить еще одну ветку метро, она пойдет от ЖД-вокзала и далее по Московскому шоссе. Несмотря на многочисленные проекты, строительство пока не начиналось, также неизвестна и дата его начала. 

Фото: vts-samara.ru

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