средние траты жителей РФ на обслуживание машины зимой составили 31 тыс. рублей

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В России средняя стоимость обслуживания автомобиля в зимний период составила 31,2 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный аналитиками "Авито Рекламы" и "Авито Товаров".

Подчеркивается, что наиболее популярной услугой среди россиян была замена масла, это следует из ответов 42% опрошенных. Второе место занял шиномонтаж (39%), за ним следует диагностика автомобиля (29%).

"В среднем на посещение автосервиса россияне потратили этой зимой около 31 261 рубля", – подчеркнули специалисты.

Почти четверть участников опроса (22%) бывают в автосервисе раз в полгода, отмечается в публикации.

"Почти каждый пятый опрошенный (19%) старается заезжать в сервис ежеквартально, а 15% – один-два раза в год. В ходе опроса выяснилось, что 6% автомобилистов посещают специализированные центры реже одного-двух раз в год. В среднем жители России проверяют состояние автомобилей на сервисах около шести раз в год", – говорится в исследовании.

При выборе сервиса более половины опрошенных (55%) руководствуются стоимостью услуг. Аналитики также отмечают, что в большинстве случаев автомобилисты обращают внимание на наружную рекламу сервисов (23%) и объявления на сайтах (23%). В исследовании приняли участие 10 тысяч человек.