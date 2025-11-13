Я нашел ошибку
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Средневзвешенная цена нового легкового авто достигла 3,43 млн рублей

13 ноября 2025 09:43
Цены на новые автомобили достигли рекорда за всю историю наблюдения за рынком. Средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат", передает издание "Известия".

В сравнении с уровнем годичной давности средневзвешенная цена новой машины выросла на 8%, а в сравнении с сентябрем – на 2,2%. Впервые стоимость преодолела отметку в 3,4 миллиона рублей.

"По итогам 10 месяцев текущего года средневзвешенная цена новой легковушки достигла 3,23 миллиона рублей (+3,5% год к году)", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, рекордной также оказалась средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в октябре. Цена достигла 1,23 миллиона рублей и это на 2,5% больше, чем в сентябре, и на 3% выше уровня октября 2024 года.

По данным аналитиков, средневзвешенная цена подержанной легковушки за 10 месяцев составила 1,16 миллиона рублей (снизилась на 0,9%). При этом фиксируется повышение цен на вторичном рынке более чем на 70% с 2021 года и не менее 100% — за последние пять лет.

Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
