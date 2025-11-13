средневзвешенная цена нового легкового авто достигла 3,43 млн рублей

171

Цены на новые автомобили достигли рекорда за всю историю наблюдения за рынком. Средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат", передает издание "Известия".

В сравнении с уровнем годичной давности средневзвешенная цена новой машины выросла на 8%, а в сравнении с сентябрем – на 2,2%. Впервые стоимость преодолела отметку в 3,4 миллиона рублей.

"По итогам 10 месяцев текущего года средневзвешенная цена новой легковушки достигла 3,23 миллиона рублей (+3,5% год к году)", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, рекордной также оказалась средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в октябре. Цена достигла 1,23 миллиона рублей и это на 2,5% больше, чем в сентябре, и на 3% выше уровня октября 2024 года.

По данным аналитиков, средневзвешенная цена подержанной легковушки за 10 месяцев составила 1,16 миллиона рублей (снизилась на 0,9%). При этом фиксируется повышение цен на вторичном рынке более чем на 70% с 2021 года и не менее 100% — за последние пять лет.