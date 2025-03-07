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Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта

7 марта 2025 11:26
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Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта

Аналитики Яндекс Go поделились данными о том, как меняются спрос и цены в предпраздничную пятницу и 8 марта.

Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта: кто-то уезжает с работы пораньше или отправляется за город. Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и возвращаются с корпоративов. Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу.

Утреннего часа пик 8 марта не бывает, съездить за цветами или в магазин выгоднее всего до 10 утра. Днем спрос на такси также будет умеренным, а цены зачастую без повышающего коэффициента. Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу. Увеличенный спрос на такси сохранится до позднего вечера 8 марта.

На фоне повышенного спроса цена в приложении по одному и тому же маршруту может меняться сильнее, так как из-за роста заказов будет оставаться все меньше свободных водителей в конкретном районе. Особенно заметно колебание цены будет в вечернее время в местах притяжения посетителей: у крупных торговых центров, популярных кафе, ресторанов. В последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10-20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа такси.

Теги: Городской транспорт

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