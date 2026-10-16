Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав

Сотрудники ГАИ с 1 марта 2027 года получат право прекращать действие водительских прав, это станет возможным благодаря обмену информацией о противопоказаниях к управлению транспортными средствами в режиме реального времени с медицинскими организациями. Об этом ТАСС сообщил юрист Лев Воропаев.

"С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией. Сотрудники ГАИ практически в реальном режиме будут видеть все противопоказания, с которыми запрещено управлять тому или иному водителю", - сказал он.

Воропаев добавил, что, если эта информация пришла по кандидату в водители, то ему откажут в выдаче водительского удостоверения. "Если это пришла информация по водителю, который имеет право управления, его обяжут пройти в течение трех месяцев медицинское освидетельствование, комиссионное обследование. Если подтвердится данное заболевание, то ему прекратят право управления автомобилем в автоматическом режиме", - пояснил автоюрист.

На сегодняшний момент тоже прекращают право управления по тем или иным заболеваниям, с которыми запрещено управлять транспортным средством. Для этого необходимо прокурору подать административный иск в суд, и только суд может прекратить право управления.