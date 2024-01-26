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Самарцы попросили увеличить число маршруток №397

26 января 2024 13:43
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Самарцы попросили увеличить число маршруток №397

Речь идет о транспорте, следующем от 6 причала до завода «Экран».

Жители Самары под одним из постов губернатора 25 января 2024 года сообщили о том, что число машин на маршруте № 397, соединяющем промышленные районы с центром города (он следует от 6 причала до завода «Экран»), постоянно сокращается. Уехать вечером практически невозможно, маршрутки приходят на остановку переполненными. 

В минтрансе ответили, что проведут оценку пассажиропотока на этом маршруте и вернутся с ответом позднее, пишет СитиТраффик.

Теги: Городской транспорт

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