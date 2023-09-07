Самарцам запретили открывать окна в новых автобусах

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Стало известно, на какие маршруты направят новые автобусы, которые прибыли в Самару. Эту информацию сообщили представители мэрии областной столицы.

— 30 МАЗов направили в Красноглинский район, на маршруты № 1 (Батайская — ж/д вокзал), № 50 (Батайская — ж/д вокзал) и № 51 (Батайская — станция метро «Кировская»). Местные жители просили увеличить количество автобусов на этом направлении, — пояснили в администрации города.

Предполагается, что в ближайшем будущем новые автобусы внесут в электронные системы, и скоро горожане смогут отслеживать их в приложениях. Кроме того, до субботы, 9 сентября, чиновники планируют решить вопрос с установкой валидаторов в салонах. Известно, что сейчас на них обновляют программное обеспечение, пишет 63.ру.

Еще одной деталью новых автобусов стал климат-контроль. Для его работы пассажиров просят не открывать окна в автобусах. Причем кондиционеры работают не только на охлаждение, но и обогрев.

Новые автобусы поступили в Самару в конце лета 2023 года. Автопарк пополнили сразу 50 машинами белорусского производства. Известно, что это двенадцатиметровые, низкопольные машины. У них есть откидной трап для заезда инвалидной коляски, три двустворчатые двери.

Новый транспорт вмещает около 100 пассажиров. В салоне предусмотрено от 26 до 28 мест для сидения. Машины соответствуют стандарту «Евро-4».

Евро-4 — экологический стандарт, регулирующий количество вредных веществ в выхлопных газах. Действовал с 2005 по 2009 год. Затем ему на замену пришел стандарт Евро-5.

По словам производителей, средняя скорость машин может варьироваться от 75 до 106 км/ч. Но в городских условиях ее ограничат до 60 км/ч.

50 новых автобусов приобрели на условиях лизинга. Его рассчитывают погашать за счет бюджета Самарской области в течение 5 лет.

Предполагается, что автобусы будут принадлежать не компании-перевозчику, ООО «СамараАвтоГаз», а городу. Точнее, МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Но обновление общественного транспорта одними автобусами не ограничится. В ближайшее время для ТТУ также хотят закупить 34 новых трамвайных вагона. До этого приобретали еще 12. Первая партия уже прибыла в город.