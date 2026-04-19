В Самаре прошли пробные пуски фонтанов

В Самаре завершились пробные пуски городских фонтанов в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщили городские службы.

Специалисты проверили состояние оборудования после зимнего периода и оценили работу всех систем. В настоящее время продолжаются финальные настройки: регулируется давление воды, тестируется подсветка и устраняются выявленные мелкие неисправности.

Полноценный запуск фонтанов запланирован на 1 мая. С этого дня объекты начнут работать в обычном режиме, пишет samaraonline24.ru.

Открытие сезона традиционно приурочено к майским праздникам и считается одним из признаков наступления тёплой погоды в городе, сообщает Администрация Самары.