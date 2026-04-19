Читателей Самарской областной научной библиотеки познакомят с одним из ведущих предприятий региона

22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с представителями АО «Самарский Электромеханический завод». Событие станет частью открытия выставки «Регион талантливых и изобретательных», посвящённой истории Самары как индустриального центра страны.

Основанный в 1941 году Самарский Электромеханический завод производит высокотехнологичную продукцию, включая медицинские системы и приборы, электронику, СВЧ-керамику и другие изделия повышенной сложности. Во время творческой встречи сотрудники предприятия поделятся с посетителями подробностями о своей работе, а также расскажут истории людей, в разные годы создававших самые передовые технические разработки, благодаря которым СЭМЗ остаётся одним из ведущих предприятий Самарской области.

Встреча состоится в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами». Она пройдёт во время открытия выставки «Регион талантливых и изобретательных» , для которой музей предприятия АО «Самарский Электромеханический завод» также предоставил уникальные экспонаты.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

22 апреля 2026 года в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж)

Вход свободный!

12+