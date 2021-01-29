Самарцам предложили выбрать новый дизайн транспортных карт

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Единый оператор электронного проездного в Самаре «Объединенная транспортная карта» устроил опрос среди горожан. Речь идет о новом (весеннем) дизайне транспортных карт.

— Очень интересно ваше мнение, напишите, нравится весенний дизайн-проект карт или нет? Если не нравится, что убрать, а что оставить без изменений? — написали представители компании в твиттере и представили на суд жителей Самары вероятные дизайны проездных.

Самарцы — пользователи твиттера не заставили себя долго ждать и написали, что думают, пишет 63.ру.

«Ребята, проведите открытый конкурс, голосование, дайте минимальные призы. Честно, то, что вы представили, выглядит как самоделка в Paint на скорую руку и не радует глаз».

«Почему матрешки? Они вообще не подходят, тогда уж карту под хохлому покрасьте. На карте для студентов надо фон не апельсиновый, а из "дошика". А вообще, может, наносить что-то связанное с Самарской областью?»

«Вам стоит от самодеятельности перейти к конкурсам среди дизайнеров (если уж на самостоятельный дизайн бюджет не выделили). И помнить, что транспортная система в каждой своей детали должна излучать надежность, а не напоминать WordArt из 90-х».

Фото: «Объединенная транспортная карта» / twitter.com