Самарцам объяснили, почему трамваи ходят неравномерно

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Руководитель самарского ТТУ ответил 63.RU на извечный вопрос, мучивший горожан: почему общественный транспорт ходит неравномерно. Оказалось, что всему виной ДТП и недобросовестные водители.

— Причины две. Первая — на линии произошло какое-то ЧП или ДТП. И если на автобусе проблемный участок можно объехать, то мы так сделать не можем. И в итоге потом таким вот гуськом проезжают. Вторая — наша. Есть требования правил технической эксплуатации трамваев и троллейбусов. Водители должны держать между собой расстояние не менее 300 метров, как мы называем, одна остановка. Но некоторые водители поступают по-своему. Вроде бы с ними много раз это обговаривали. Все всё понимают, но делают как удобно. Расписание разбито, но они по своим причинам начинают торопиться и баловаться. Кто-то хочет заехать или прошмыгнуть перед другим трамваем. Наверное, чтобы собрать побольше пассажиров и получить выручку. И такое бывает. Часто такое вижу у водителей троллейбусов на Московском шоссе. Встали 3–4 человека друг за другом и едут. Зачем? Кто знает, — прокомментировал 63.RU ситуацию Михаил Ефремов.

Еще один фактор, что в скором времени серьезно повлияет на работу общественного транспорта, — День Победы. В Самаре из-за подготовки и празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов изменят работу общественного транспорта.

Трамваи № 3, 20, 22 будут ехать по скорректированной схеме с 22:00 8 мая до 23:59 9 мая. Также в объезд перекрытых участков пустят автобусы № 24, 92, 297, 61, 247, 261, 3, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 53.

При этом общественный транспорт уже вернули на окраины, на улицу Ташкентскую. Этот участок дороги перекрывали в ночь на среду, 20 апреля.