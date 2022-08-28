Самарских водителей предупредили об изменениях техосмотра с 1 сентября

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К чему готовиться автолюбителям, поясняет доцент кафедры “Наземные транспортные средства” Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.

Как рассказывает специалист, теперь проверяющие не будут требовать у водителя наличие аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Также перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, пишет ГТРК Самара.

Несмотря на тот факт, что контроль смягчается, водители не должны забывать правила дорожного движения. В ПДД сказано, что в машине всегда необходимо иметь аптечку, огнетушитель и аварийный знак.

Эксперты также напоминают, что ездить на неисправном автомобиле нельзя, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем. Об этом Зубриський рассказал агентству Прайм.

Специалисты рассказали, какие документы о техосмотре автомобиля нужны для пересечения границы. Таможенники требуют предъявить диагностические карты российского образца. Согласно международным требованиям, такой документ водители обязаны иметь и предъявлять по требованию. Однако после фактической отмены в России диагностических карт (они нужны только для машин старше четырех лет при перерегистрации на нового собственника) многие об этом документе просто забыли. Но потребовать бумагу могут не только на въезде, но и на выезде.