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Самара вошла в топ-10 лучших городов России по качеству общественного транспорта

21 мая 2021 13:15
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Самара вошла в топ-10 лучших городов России по качеству общественного транспорта

Компания SIMETRA, центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 76 крупных городах России и составила второй рейтинг качества общественного транспорта. Как и в 2020 году, аналитики исключили из «конкурса» Москву и Санкт-Петербург — из-за существенных отличий от других городов.

Первая «десятка» рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Екатеринбург (74,6 балла)
  2. Пермь (72,8 балла)
  3. Казань (72,5 балла)
  4. Ижевск (71,6 балла)
  5. Нижний Новгород (68,4 балла)
  6. Новокузнецк (66,9 балла)
  7. Самара (66,6 балла)
  8. Волгоград (66,3 балла)
  9. Новосибирск (66,0 балла)
  10. Тверь (66,0 балла)

Эксперты компании проанализировали пять групп параметров: физическую и ценовую доступность для населения, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие. В качестве источников для анализа использованы программные средства ГИС-анализа и поисково-информационные картографические службы, официальные источники открытых данных, в том числе государственная статистика, а также открытые источники (региональные новостные порталы, общественные проекты и базы данных).

«Год назад, выпуская первую версию рейтинга, мы не могли даже представить, какой сильный отклик он вызовет. За это время в наш адрес поступило большое количество отзывов, комментариев и предложений по развитию рейтинга. В обратной связи наиболее часто встречающимися были предложения и комментарии относительно увеличения количества рассматриваемых в исследовании городов, а также налаживания более тесного и предметного взаимодействия с городами и регионами при подготовке материала. В новом рейтинге мы увеличили число рассматриваемых городов – их теперь стало 76. При подготовке данного рейтинга мы направили запросы во все города, для того чтобы получить максимально полную и актуальную информацию. Мы были приятно удивлены реакцией большинства городов – ответы приходили быстро, и содержали полезную и актуальную информацию. Это показывает, что на местах работают неравнодушные люди, которым интересно то, чем они занимаются. Поэтому мы верим, что не сразу, но скоро ситуация в сфере общественного транспорта улучшится в большинстве городов нашей страны», – подчеркнул генеральный директор компании SIMETRA Владимир Швецов.

Подробнее о проанализированных параметрах.

  1. Физическая доступность: близость остановочных пунктов относительно мест проживания жителей и мест притяжения. Их анализ показывает, как быстро потенциальный пассажир может добраться до ближайшей остановки, а также до места назначения. 
  2. Ценовая доступность: качество обслуживания через призму финансовых возможностей пассажиров. Ключевой мерой сравнения в данной группе выбран социально обоснованный тариф (СОТ) – стоимость разового билета, рассчитанная с учетом средневзвешенных душевых доходов населения. 
  3. Эффективность транспортной сети: параметры системы общественного транспорта, имеющие непосредственное отношение к процессу перевозки пассажира и влияющие на скорость перемещения. 
  4. Группа «Комфорт и удобство»: тарифная система и функциональность транспортной карты, сервисы информирования о работе транспортной системы, имиджевая составляющая и характеристики подвижного состава. 
  5. Безопасность и устойчивое развитие: показатели,  характеризующие  потенциальные  риски  использования общественного транспорта для пассажира. В группу  также  входят  показатели,  связанные с  экологической обстановкой в городе (состояние электротранспорта), что одновременно является гарантом устойчивого развития территории.
Теги: городской транспорт

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