Самара вошла в топ-10 лучших городов России по качеству общественного транспорта

Компания SIMETRA, центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 76 крупных городах России и составила второй рейтинг качества общественного транспорта. Как и в 2020 году, аналитики исключили из «конкурса» Москву и Санкт-Петербург — из-за существенных отличий от других городов.
Первая «десятка» рейтинга выглядит следующим образом:
Эксперты компании проанализировали пять групп параметров: физическую и ценовую доступность для населения, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие. В качестве источников для анализа использованы программные средства ГИС-анализа и поисково-информационные картографические службы, официальные источники открытых данных, в том числе государственная статистика, а также открытые источники (региональные новостные порталы, общественные проекты и базы данных).
«Год назад, выпуская первую версию рейтинга, мы не могли даже представить, какой сильный отклик он вызовет. За это время в наш адрес поступило большое количество отзывов, комментариев и предложений по развитию рейтинга. В обратной связи наиболее часто встречающимися были предложения и комментарии относительно увеличения количества рассматриваемых в исследовании городов, а также налаживания более тесного и предметного взаимодействия с городами и регионами при подготовке материала. В новом рейтинге мы увеличили число рассматриваемых городов – их теперь стало 76. При подготовке данного рейтинга мы направили запросы во все города, для того чтобы получить максимально полную и актуальную информацию. Мы были приятно удивлены реакцией большинства городов – ответы приходили быстро, и содержали полезную и актуальную информацию. Это показывает, что на местах работают неравнодушные люди, которым интересно то, чем они занимаются. Поэтому мы верим, что не сразу, но скоро ситуация в сфере общественного транспорта улучшится в большинстве городов нашей страны», – подчеркнул генеральный директор компании SIMETRA Владимир Швецов.
Подробнее о проанализированных параметрах.