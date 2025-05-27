Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с капитальным ремонтом моста через реку Черную.
С 28 мая в Самаре изменятся трассы дачных маршрутов №№ 157, 157А и 173
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
На Южном шоссе в Самаре столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека
В Минске проходит чемпионат Союзного государства по фехтованию. Сегодня завершились личные соревнования среди мужчин-рапиристов.
Кирилл Бородачев - победитель чемпионата Союзного государства по фехтованию
Документ предполагает, что субъекты РФ смогут по своей инициативе ограничивать количество мигрантов, живущих в одной квартире.
В Госдуме рассмотрят проект о праве регионов устанавливать свои правила проживания мигрантов
Открывая совещание, глава региона объявил о новом назначении и представил присутствующим зам. председателя Правительства СО – министра экономразвития и инвестиций Павла Финка. 
От детского отдыха до развития речной инфраструктуры: Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по итогам оперативного совещания
В Госдуме приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов
В Госдуме приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов
В момент происшествия в салоне находилось несколько пассажиров.
В Самаре неизвестный обстрелял пассажирский автобус № 22
В этом году гостей ждет уникальный гала – концерт, посвященный 185-летию П.И. Чайковского, художественный руководитель — народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет.
1 июня на Площади Славы состоится главный концерт IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея открывают совместную выставку самарских художников
В Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре»
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 28 мая в Самаре изменятся трассы дачных маршрутов №№ 157, 157А и 173

27 мая 2025 22:19
56
В связи с капитальным ремонтом моста через реку Черную.

Как сообщает департамент транспорта Самары, в связи с капитальным ремонтом моста через реку Черную, расположенного на автодороге Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград, скорректированы маршруты дачных автобусов.

Теперь автобусы маршрута №157 «Площадь им. Кирова – Черновские дачи» будут осуществлять движение в прямом направлении: площадь им. Кирова – СДТ Урожай (Чёрновские дачи).
В обратном направлении: СДТ Урожай (Чёрновские дачи) – СТ Ягодка – СДТ Юбилейный-1 – СТ Монтажник – СНТ Нефтяник – СНТ Строммашивец-1 – СТ Мелиоратор – СДТ Чёрновские зори – СТ Пищевик – СДТ Мясокомбинат - СНТ Строммашивец-2 – СТ Аврора – Заводское шоссе – ст. м. Кировская – площадь им. Кирова.

Автобусы маршрута № 157А «А/с «Аврора» – Чёрновские дачи» проследуют в прямом направлении: автостанция "Аврора" - СДТ Урожай (Чёрновские дачи).
В обратном направлении: СДТ Урожай (Черновские дачи) – СТ Ягодка – СДТ Юбилейный-1 – СТ Монтажник – СНТ Нефтяник – СНТ Строммашивец-1 – СТ Мелиоратор – СДТ Черновские зори – СТ Пищевик – СДТ Мясокомбинат - СНТ Строммашивец-2 – СТ Аврора – автостанция "Аврора".

Автобусы маршрута № 173 «А/с «Аврора» – Березовские дачи – СНТ «Березовский» поедут в прямом направлении: Автостанция "Аврора", Сельхозярмарка, СНТ "Василек", СНТ "Березовский".
В обратном направлении: СНТ "Березовский", Березовские дачи, 54 километр, 53 километр, 51 километр, СНТ "Василек", Сельхозярмарка, Автостанция «Аврора».

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Открывая совещание, глава региона объявил о новом назначении и представил присутствующим зам. председателя Правительства СО – министра экономразвития и инвестиций Павла Финка. 
27 мая 2025  20:28
От детского отдыха до развития речной инфраструктуры: Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по итогам оперативного совещания
194
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
27 мая 2025  14:07
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
233
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
27 мая 2025  12:09
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
244
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
399
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
300
Весь список