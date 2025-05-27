С 28 мая в Самаре изменятся трассы дачных маршрутов №№ 157, 157А и 173

56

Как сообщает департамент транспорта Самары, в связи с капитальным ремонтом моста через реку Черную, расположенного на автодороге Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград, скорректированы маршруты дачных автобусов.

Теперь автобусы маршрута №157 «Площадь им. Кирова – Черновские дачи» будут осуществлять движение в прямом направлении: площадь им. Кирова – СДТ Урожай (Чёрновские дачи).

В обратном направлении: СДТ Урожай (Чёрновские дачи) – СТ Ягодка – СДТ Юбилейный-1 – СТ Монтажник – СНТ Нефтяник – СНТ Строммашивец-1 – СТ Мелиоратор – СДТ Чёрновские зори – СТ Пищевик – СДТ Мясокомбинат - СНТ Строммашивец-2 – СТ Аврора – Заводское шоссе – ст. м. Кировская – площадь им. Кирова.

Автобусы маршрута № 157А «А/с «Аврора» – Чёрновские дачи» проследуют в прямом направлении: автостанция "Аврора" - СДТ Урожай (Чёрновские дачи).

В обратном направлении: СДТ Урожай (Черновские дачи) – СТ Ягодка – СДТ Юбилейный-1 – СТ Монтажник – СНТ Нефтяник – СНТ Строммашивец-1 – СТ Мелиоратор – СДТ Черновские зори – СТ Пищевик – СДТ Мясокомбинат - СНТ Строммашивец-2 – СТ Аврора – автостанция "Аврора".

Автобусы маршрута № 173 «А/с «Аврора» – Березовские дачи – СНТ «Березовский» поедут в прямом направлении: Автостанция "Аврора", Сельхозярмарка, СНТ "Василек", СНТ "Березовский".

В обратном направлении: СНТ "Березовский", Березовские дачи, 54 километр, 53 километр, 51 километр, СНТ "Василек", Сельхозярмарка, Автостанция «Аврора».

Фото: pxhere.com