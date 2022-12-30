С 1 января на переправе Самара - Подголятино действует новое расписание

94

С 1 января на переправе через Волгу из Самары на правый берег будет действовать новое расписание.

Из Самары суда будут отправляться в 6:15, 11:00 с заходом на Проран, 14:00 и 18:00 (Проран).

С пристани Подголятино рейсы назначены на 7:00, 11:40, 14:40 и 18:45.

Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться кассирами на теплоходах "ОМ". Продажа билетов из Самары будет осуществляться кассирами в здании Речного вокзала.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки, пишет Волга Ньюс.